Денис Сєдашов

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала дві золоті та одну срібну медалі у фіналах окремих видів на Кубку світового виклику з художньої гімнастики в румунському місті Клуж-Напока.

Онофрійчук посіла перше місце у вправах з обручем, набравши 28,850 бала та випередивши на 0,2 бала Дар’ю Варфоломєєв із Німеччини. Друге золото українка виборола у вправах зі стрічкою з результатом 28,000 балів, випередивши Тахміну Ікромову з Узбекистану (27,850).

У змаганнях із м’ячем Онофрійчук виграла срібну нагороду (28,100 бала), поступившись Ліліані Левінській із Польщі. У фіналі з булавами українська гімнастка посіла четверте місце з результатом 28,400 бала.

Напередодні спортсменка стала срібною призеркою у багатоборстві.