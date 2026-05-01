Сергій Разумовський

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола золоту медаль на Європейському кубку з художньої гімнастики, який цими днями проходить у столиці Азербайджану Баку. Українська спортсменка стала найкращою у фіналі вправ з обручем, продемонструвавши один із найяскравіших виступів змагань.

У вирішальному виступі Онофрійчук виконала програму практично без помилок і отримала від суддів 30,150 бала. Цього результату вистачило для впевненої перемоги та першого місця у фіналі. Найближчими переслідувачками українки стали спортсменки, які виступали у статусі нейтральних атлеток. Другу позицію посіла росіянка аріна ковшова з результатом 28,400 бала, а третє місце дісталося білорусці дар’ї веренич, яка набрала 27,950.

Ще одна українська гімнастка, Поліна Каріка, також пробилася до фіналу у цій дисципліні. За підсумками виступу вона отримала 27,500 бала, що дозволило їй завершити змагання на сьомій позиції.

Для Онофрійчук ця перемога стала черговим успішним виступом на турнірі в Баку. Раніше українська спортсменка вже відзначалася медалями в окремих видах програми на цих змаганнях.

Тріумф української гімнастки мав і символічний момент. Під час церемонії нагородження на арені пролунав державний гімн України, коли Онофрійчук піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу. Спортсменки, які посіли друге і третє місця та виступали під нейтральним статусом, слухали гімн, перебуваючи нижче на п’єдесталі.