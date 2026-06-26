Володимир Кириченко

Збірна Росії з художньої гімнастики ухвалила рішення відмовитися від участі в Кубку світового виклику, який проходить в Клуж-Напоці (Румунія). Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики Росії.

Причиною є те, що мер Клуж-Напоки Еміль Бок анонсував заборону на використання прапору і гімну Росії на турнірі.

Нагадаємо, 18 травня Виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення скасувати всі обмеження, які застосовувалися до російських та білоруських спортсменів із лютого 2022 року.

Однак Бок зазначив, що ці нові правила не діяли на момент укладення угоди про організацію цих змагань, тож звернувся до World Gymnastics з проханням застосовувати регламент, який був чинним на той час, коли місто погодилося організувати турнір.

Турнір пройде 26-28 червня.

29 червня відбудеться асамблея European Gymnastics, де має розглядатися ратифікація рішення щодо зняття санкцій з росіян та білорусів.

Раніше стало відомо, що збірна України використає максимальну квоту на ЧС-2026 з художньої гімнастики.