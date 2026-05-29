Денис Сєдашов

Титулована українська гімнастка Вікторія Онопрієнко в Instagram відреагувала на вчинок Софії Країнської та Варвари Чубарової. На юніорській першості континенту в Болгарії українки демонстративно закрили обличчя та вдягли навушники під час лунання гімнів країн-агресорок.

Онопрієнко повністю підтримала юних колег по збірній та жорстко розкритикувала організаторів змагань за повернення представників рф і білорусі до міжнародних турнірів із використанням їхньої державної символіки.

Моя щира підтримка дівчатам. Ганьба всім, хто прийняв рішення про допуск під національною символікою гімнасток, які представлять країни-агресорки. Гімн росії та білорусі на ЧЄ – це відкрите знущання над українськими спортсменами, це як запуск ракет, якими нас регулярно обстрілюють на очах у всього світу. Вікторія Онопрієнко

