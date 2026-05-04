Збірна України з художньої гімнастики виграла бронзу на Кубку Європи в Баку
Наша команда стала третьою у вправах з обручами та булавами
близько 1 години тому
Збірна України завоювала бронзову медаль у вправах з обручами та булавами на Кубку Європи в Баку.
Наша команда стала третьою з результатом 26,550 балів.
Україну у групових вправах представили Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна і Поліна Городнича.
Золото здобули нейтральні спортсменки з російськими паспортами, а срібло – з білоруськими.
Європейський кубок з художньої гімнастики. Баку, Азербайджан. Групові вправи з обручами та булавами
1. AIN 2 – 27,250
2. AIN 1 – 26,700
3. Україна – 26,550
Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук здобула срібло в крос-батлах на Кубку Європи.
