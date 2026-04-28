Денис Сєдашов

Збірна України з художньої гімнастики визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2026. Континентальна першість пройде з 27 по 31 травня у болгарській Варні. Повідоляє Суспільне Спорт.

До заявки національної команди увійшли 12 спортсменок, які виступатимуть у дорослій та юніорській категоріях. Україна буде представлена як в індивідуальних, так і в групових вправах.

Дорослі (індивідуальні вправи): Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка, Анастасія Ікан (запасна).

Дорослі (групові вправи): Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Єлизавета Азза, Поліна Городнича.

Юніорки (індивідуальні вправи): Софія Країнська, Софія Кулікова, Варвара Чубарова.

Онофрійчук здобула золото та бронзу на етапі Кубку світу в Баку.