Україна оголосила склад на ЧЄ-2026 з художньої гімнастики
Змагання пройдуть з 27 по 31 травня
близько 2 годин тому
Збірна України з художньої гімнастики визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2026. Континентальна першість пройде з 27 по 31 травня у болгарській Варні. Повідоляє Суспільне Спорт.
До заявки національної команди увійшли 12 спортсменок, які виступатимуть у дорослій та юніорській категоріях. Україна буде представлена як в індивідуальних, так і в групових вправах.
Дорослі (індивідуальні вправи): Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка, Анастасія Ікан (запасна).
Дорослі (групові вправи): Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Єлизавета Азза, Поліна Городнича.
Юніорки (індивідуальні вправи): Софія Країнська, Софія Кулікова, Варвара Чубарова.
Онофрійчук здобула золото та бронзу на етапі Кубку світу в Баку.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
