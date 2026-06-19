Володимир Кириченко

Стало відомо, скільки спортсменок представлять Україну на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Українська команда використає максимальну квоту на ЧС та заявить трьох гімнасток в індивідуальній програмі та 6 – в складі команди в групових вправах.

Це право збірна виборола на минулому Євро, ставши однією з 12 європейських команд, яка може заявити 2-3 гімнастки в особистих вправах.

Востаннє Україну на ЧС представляло 3 гімнастки в особистих змаганнях у 2022 році, тоді в Софії виступали Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка та Поліна Городнича.

ЧС-2026 пройде з 12 до 16 серпня у Франкфурті, Німеччина.

Нагадаємо, українка Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2026.