Денис Сєдашов

Український дует Дар’я Дудка та Сергій Куліш стали віцечемпіонами Європи у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Континентальна першість цими днями проходить у хорватському Осієку.

Українські атлети впевнено подолали кваліфікацію, показавши другий результат і вийшовши до фіналу.

У вирішальному протистоянні за золоті нагороди Дудка та Куліш зустрілися зі збірною Норвегії. Матч завершився з рахунком 16:10 на користь норвезьких стрільців.

Турнір триватиме до 18 травня.

Для збірної України це вже друга медаль на поточному чемпіонаті Європи.