Дудка та Куліш стали віцечемпіонами Європи з кульової стрільби
Для України це вже друга медаль на континентальній першості
близько 1 години тому
Український дует Дар’я Дудка та Сергій Куліш стали віцечемпіонами Європи у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Континентальна першість цими днями проходить у хорватському Осієку.
Українські атлети впевнено подолали кваліфікацію, показавши другий результат і вийшовши до фіналу.
У вирішальному протистоянні за золоті нагороди Дудка та Куліш зустрілися зі збірною Норвегії. Матч завершився з рахунком 16:10 на користь норвезьких стрільців.
Турнір триватиме до 18 травня.
Для збірної України це вже друга медаль на поточному чемпіонаті Європи.
