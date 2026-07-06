Денис Сєдашов

Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї 2027 року перенесено з Естонії до Іспанії. Про це повідомляє видання ERR з посиланням на Естонську стрілецьку спілку.

Європейська конфедерація стрілецького спорту (ESC) ухвалила рішення про перенесення змагань, оскільки цей турнір є кваліфікаційним до Олімпійських ігор-2028 та Європейських ігор-2027. Згідно з регламентом ESC, усі спортсмени, які мають ліцензійне право на участь, повинні отримати можливість змагатися.

Водночас Естонія на державному рівні забороняє громадянам росії та білорусі брати участь у міжнародних стартах на своїй території.

Президент Естонської стрілецької спілки Вахур Карус підкреслив, що країна не відступить від своєї позиції заради турніру:

Зрозуміло, шкода, що ми не матимемо можливості прийняти чемпіонат... Ми розуміємо, що у випадку з олімпійськими кваліфікаційними змаганнями ESC виходить із принципу, що всі спортсмени, які мають право на участь, повинні мати можливість змагатися. Однак Естонська стрілецька спілка керується принципами Естонської держави.

Українські стрільці завоювали золото ЧЄ у стрільбі з центробійного пістолета.