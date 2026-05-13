Українські стрільці завоювали золото ЧЄ у стрільбі з центробійного пістолета
Медаль найвищого ґатунку завоювали Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак
14 хвилин тому
Фото: Федерація стрільби України
Збірна України продовжує успішні виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби, що триває в хорватському Осієку. Черговий день змагань приніс українській команді золоту нагороду у стрільбі з центробійного пістолета на дистанції 25 метрів.
Володарями медалі найвищого ґатунку стали: Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак.
Українські стрільці вибороли ще чотири медалі на ЧЄ-2026 в Осієку.
