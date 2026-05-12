Денис Сєдашов

Збірна України завоювала ще сім нагород на чемпіонаті Європи-2026 з кульової стрільби, що триває у хорватському Осієку.

Головним героєм дня став Володимир Пастернак, який виграв золоту медаль у стрільбі зі стандартного пістолета (25 м) з результатом 571 бал. Бронзову нагороду у цій же дисципліні виборов Павло Коростильов (569), а загальні показники українців, включно з результатом Максима Городинця, дозволили чоловічій збірній виграти командний залік із сумою 1700 очок.

Жіноча команда також не залишилася без медалей — титулована Олена Костевич здобула срібло в особистій першості, а її спільний результат з Анастасією Німець та Юлією Коростильовою приніс Україні срібні нагороди в командному заліку.

Окрім дорослих стрільців, успіх святкували і юніори — Владислав Медушевський став чемпіоном Європи у стрільбі з 25 метрів, а Олексій Ціон поповнив скарбничку збірної бронзовою медаллю.

