Денис Сєдашов

Збірна України додала до скарбнички ще чотири нагороди чемпіонату Європи-2026 з кульової стрільби, що триває у хорватському Осієку. Медальний успіх було зафіксовано у стрільбі з довільного пістолета на дистанції 50 метрів.

Чоловіча команда у складі Ігоря Солов’я, Віктора Банькіна та Олега Омельчука стала чемпіоном Європи. Українське тріо набрало 1657 очок, впевнено посівши перше місце у командному заліку.

В особистій першості Ігор Соловей виборов срібло. Він лише на три пункти поступився переможцю — латвійцю Емілсу Васерманісу.

Українські юніори підтримали успіх дорослих, також здобувши командне золото. Максим Камінський, Максим Гімон та Іван Мартинюк показали результат 1619 очок. Крім того, Максим Камінський додав до активу збірної індивідуальну бронзу (545 очок).

Україна здобула сім нагород за день на ЧЄ з кульової стрільби.