Денис Сєдашов

Збірна України з кульової стрільби завоювала ще дві медалі на чемпіонаті Європи в Осієку (Хорватія) — чоловіча та жіноча команди стали володарями бронзових нагород.

У командних змаганнях зі стрільби зі швидкострільного пістолета (25 метрів) Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак посіли третє місце з результатом 1722-52x.

Жіноча збірна у складі Олени Костевич, Юлії Коростильової та Анастасії Німець також виборола «бронзу» у стрільбі з пістолета на 25 метрів. У вирішальному матчі українки перемогли Польщу з рахунком 12:4.

В активі української збірної в Осієку 4 нагороди: 1 срібна та 3 бронзові.

Турнір триватиме до 18 травня.

Дудка та Куліш стали віцечемпіонами Європи з кульової стрільби.

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05