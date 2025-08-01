Володимир Кириченко

Представниця Китаю Юй Цзиді встановила історичне досягнення для чемпіонатів світу з плавання.

Вона стала наймолодшою дівчиною, якій вдалося стати призеркою такого рівня.

Учора, 31 липня, збірна Китаю виграла бронзу в естафеті 4х200 м вільним стилем на ЧС-2025, що проходить у Сінгапурі.

12-річна Юй Цзиді не брала участі у фінальному запливі, але виступила за команду у попередньому, завдяки чому й удостоїлася медалі.

До ЧС-2025 наймолодшою плавчинею-призеркою ЧС була канадка Еллісон Хігсон. У 1986 році, у віці 13 років і 158 днів Еллісон виборола особисту бронзу на дистанції 200 м брасом. Юй Цзиді зараз 12 років 292 дні.

Нагадаємо, американка Кетлін Ледекі встановила новий рекорд – найбільше золотих медалей у жінок.