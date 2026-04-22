Норвегія слідом за Польщею відмовилася приймати турніри з водних видів спорту за участі російських атлетів
Ще одна європейська країна відмовилася приймати спортсменів з рф та рб
близько 3 годин тому
Норвезька федерація плавання офіційно відмовилася від проведення міжнародних змагань під егідою World Aquatics, до яких допущені представники росії та білорусі під своїми національними прапорами.
Про це повідомив президент норвезької федерації Като Братбакк у коментарі Reuters.
Наша позиція є чіткою. Ми не збираємося приймати жодні чемпіонати, допоки росія та білорусь на дорослих та юніорських турнірах мають повний доступ та можуть використовувати свої прапори та гімни.
Таким чином, Норвегія підтримала аналогічну позицію Польщі.
Дворазовий олімпійський призер Романчук оголосив про завершення кар’єри.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05