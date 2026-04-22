Денис Сєдашов

Норвезька федерація плавання офіційно відмовилася від проведення міжнародних змагань під егідою World Aquatics, до яких допущені представники росії та білорусі під своїми національними прапорами.

Про це повідомив президент норвезької федерації Като Братбакк у коментарі Reuters.

Наша позиція є чіткою. Ми не збираємося приймати жодні чемпіонати, допоки росія та білорусь на дорослих та юніорських турнірах мають повний доступ та можуть використовувати свої прапори та гімни. Като Братбакк

Таким чином, Норвегія підтримала аналогічну позицію Польщі.

