Кесіль втретє не зміг подолати кваліфікацію на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Найкращий результат Дениса на турнірі – 18-те місце
близько 1 години тому
Денис Кесіль / Фото - Facebook
Український плавець Денис Кесіль виступив у кваліфікації на дистанції 100 м батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Сінгапурі.
24-річний українець показав час 53.05 с, ставши 38-м за підсумками кваліфікації. До півфіналу вийшли 16 найкращих спортсменів.
Раніше Кесіль не зміг кваліфікуватись до 1/2 фіналу на дистанції 200 м батерфляєм та 200 м комплексним стилем.
Найкращий результат Дениса на турнірі – 18-те місце на 200-метрівці батерфляєм.
Нагадаємо, Владислав Бухов – учасник півфінального запливу ЧС на 50-м вільним стилем.