Володимир Кириченко

Український плавець Денис Кесіль виступив у кваліфікації на дистанції 100 м батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Сінгапурі.

24-річний українець показав час 53.05 с, ставши 38-м за підсумками кваліфікації. До півфіналу вийшли 16 найкращих спортсменів.

Раніше Кесіль не зміг кваліфікуватись до 1/2 фіналу на дистанції 200 м батерфляєм та 200 м комплексним стилем.

Найкращий результат Дениса на турнірі – 18-те місце на 200-метрівці батерфляєм.

Нагадаємо, Владислав Бухов – учасник півфінального запливу ЧС на 50-м вільним стилем.