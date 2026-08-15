Німець Лібманн встановив новий світовий рекорд у плаванні на 1500 метрів вільним стилем
Спортсмен перевершив попереднє світове досягнення американця Боббі Фінке з ОІ-2024
Німецький плавець Йоганнес Лібманн здобув золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті Європи-2026 у Парижі.
У фіналі Лібманн показав результат 14:26.79 хвилини, встановивши новий світовий рекорд. Срібного призера Залана Саркані з Угорщини він випередив на 12 секунд.
Німець покращив попереднє світове досягнення американця Боббі Фінке з Олімпіади-2024 (14:30.67) майже на чотири секунди.
Це друга золота нагорода Лібманна на турнірі.
Чотириразовий олімпійський чемпіон Маршан виграв перше у кар'єрі золото чемпіонату Європи.
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