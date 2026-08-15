Чотириразовий олімпійський чемпіон Маршан виграв перше у кар'єрі золото чемпіонату Європи
Француз тріумфував на дистанції 200 метрів батерфляєм
Чотириразовий оліймпійський чеміон, французький плавець Леон Маршан здобув золоту медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм на ЧЄ-2026 з плавання у Парижі.
У фіналі змагань Маршан показав результат 1:51.72 хвилини. Ця нагорода стала для нього першим індивідуальним золотом на чемпіонатах Європи.
Раніше на турнірі в Парижі Маршан виборов срібло у складі естафети 4×200 метрів вільним стилем. Також у його активі 4 золоті медалі Олімпійських ігор та 7 титулів чемпіона світу.
Чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання знявся з двох дистанцій на чемпіонаті Європи в Парижі.
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