Шеремет – чемпіон світу з плавання серед юніорів
близько 2 годин тому
Український плавець Нікіта Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів вільним стилем в румунському Отопені.
У фіналі Нікіта показав результат 21,99 секунди, випередивши суперника з Великої Британії Джейкоба Міллса на 00,03 с. Третім став італієць Карлос Д'амброзіо.
Для Шеремета це перша нагорода на рівні юніорських ЧС.
Бухов не зумів захистити звання чемпіона світу на коронній дистанції.
