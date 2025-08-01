Володимир Кириченко

Виконавчий директор Міжнародної федерації водних видів (World Aquatics) Брент Новіцкі заявив, що організація перегляне правила допуску спортсменів до участі у чемпіонатах світу після феноменального виступу 12-річної китаянки Юй Цзиді у Сінгапурі.

Цитує Новіцкі Japan Times.

«Наші стандарти категорії А настільки високі, вони настільки суворі, що я навіть не думав, що 12-річна дитина може показати такий результат. Вона чудова. Я маю на увазі, що має велике майбутнє. Очевидно, ми маємо переконатися, що це саме те, що нам потрібно, вірно? Ми не хочемо порушити цей баланс і піти іншим шляхом, тому нам потрібно бути обережними. Ми подивимося, чи потрібно нам рухатися далі чи влаштовує нас поточний стан справ».

Згідно з правилами Міжнародної федерації плавання мінімальний вік для участі у змаганнях становить 14 років, але плавці молодшого віку можуть брати участь у змаганнях, якщо вони відповідають певним кваліфікаційним вимогам.

Нагадаємо, 12-річна Цзиді на ЧС-2025 у Сінгапурі двічі залишалася за крок від медалі в особистих дисциплінах (четверте місце на 200-метрівках комплексом та батерфляєм) і стала володаркою бронзової нагороди у складі китайської команди в естафеті 4х2.