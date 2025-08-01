У World Aquatics можуть переглянути правила допуску через 12-річну китаянку
Феноменальний виступ, який може змінити систему
20 хвилин тому
Виконавчий директор Міжнародної федерації водних видів (World Aquatics) Брент Новіцкі заявив, що організація перегляне правила допуску спортсменів до участі у чемпіонатах світу після феноменального виступу 12-річної китаянки Юй Цзиді у Сінгапурі.
Цитує Новіцкі Japan Times.
«Наші стандарти категорії А настільки високі, вони настільки суворі, що я навіть не думав, що 12-річна дитина може показати такий результат. Вона чудова. Я маю на увазі, що має велике майбутнє.
Очевидно, ми маємо переконатися, що це саме те, що нам потрібно, вірно? Ми не хочемо порушити цей баланс і піти іншим шляхом, тому нам потрібно бути обережними. Ми подивимося, чи потрібно нам рухатися далі чи влаштовує нас поточний стан справ».
Згідно з правилами Міжнародної федерації плавання мінімальний вік для участі у змаганнях становить 14 років, але плавці молодшого віку можуть брати участь у змаганнях, якщо вони відповідають певним кваліфікаційним вимогам.
Нагадаємо, 12-річна Цзиді на ЧС-2025 у Сінгапурі двічі залишалася за крок від медалі в особистих дисциплінах (четверте місце на 200-метрівках комплексом та батерфляєм) і стала володаркою бронзової нагороди у складі китайської команди в естафеті 4х2.
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