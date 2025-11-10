14-річна українська тенісистка виграла турнір у Болівії
Українка у фіналі обіграла Тею Ковачевич із Боснії та Герцеговини
14-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала переможницею юніорського турніру ITF Juniors 200 у Болівії, який проходив на відкритих ґрунтових кортах.
У фіналі змагань Бєлінська у трьох сетах здолала шосту сіяну Тею Ковачевич із Боснії та Герцеговини — 6:7(5), 6:1, 6:3.
Цей трофей став восьмим у кар’єрі Софії Бєлінської на рівні ITF Juniors.
