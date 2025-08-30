Олег Шумейко

30 серпня дві українські тенісистки проведуть матчі US Open-2025.

У третьому колі в одиночному розряді Марта Костюк зіграє з Діан Паррі. Гра відбудеться другим запуском та розпочнеться не раніше 19:30 за київським часом.

У другому колі парного розряду Даяна Ястремська та Аліша Паркс зустрінуться з першими сіяними Катеріною Сіняковою та Тейлор Таунсенд. Матч стане останнім на дванадцятому корті та запланована на 22:30 за київським часом.

