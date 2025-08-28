Ястремська успішно стартувала у парному розряді US Open-2025
Українсько-американський дует переміг у двох сета
близько 1 години тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала у парному розряді Відкритого чемпіонату США-2025.
У першому колі Ястремська разом із представницею США Алішею Паркс здолали австралійський дует Кімберлі Біррелл / Олівія Гадекі.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився на користь україно-американської пари у двох сетах — 7:6 (7:4), 6:3.
У другому колі Даяна Ястремська разом із Алішею Паркс зустрінуться або з парою Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, або з дуетом Надія Кіченок / Алділа Сутджіаді.
