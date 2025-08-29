Костюк вийшла до другого кола парного розряду US Open-2025
Українка разом з Габріелою Русе впевнено перемогли іспанку Боусас Манейро та італійку Коччаретто
43 хвилини тому
Марта Костюк
В першому колі парного розряду US Open українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу.
Костюк разом з румункою Габріелою Русе обіграли Джессіку Боусас Манейро з Іспанії та Елізабетту Коччаретто з Італії з рахунком 6:2, 6:1.
Матч тривав 57 хвилин, за які Костюк та Русе не виконали жодної подачі навиліт, допустили дві подвійних помилки.
Також українка та румунка реалізували чотири із восьми брейків.
Як повідомлялося, Людмила Кіченок програла легендарній Вільямс на старті парного US Open-2025.
Також Костюк здобула непросту перемогу на шляху до третього кола одиночного розряду US Open.
Поділитись