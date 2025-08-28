4 українки стартують у парному розряді US Open-2025 28 серпня
У 1/64 фіналу зіграють сестри Кіченок, Ястремська та Стародубцева
20 хвилин тому
28 серпня відбудуться перші матчі US Open-2025 у парному розряді серед жінок. Виступи у першому колі розпочнуть чотири українські тенісистки.
1/64 фіналу US Open. 28 серпня
Ульрікке Ейккері / Ері Ходзумі (Норвегія / Японія) – Оксана Калашникова / Юлія Стародубцева (Грузія / Україна)
Аліша Паркс / Даяна Ястремська (США/Україна) – Кімберлі Біррелл / Олівія Гадецкі (Австралія)
Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехія / США) – Надія Кіченок / Алділа Сутджіаді ( Україна/Індонезія)
Лейла Фернандес / Вінус Вільямс (Канада / США) – Людмила Кіченок / Еллен Перес (Україна/Австралія)
Нагадаємо, що Марта Костюк єдиною з українок пробилася у друге коло US Open в одиночному розряді.