Кіченок з Перес не вийшли до півфіналу турніру у Мексиці
Україно-австралійський тандем поступився Жанжан та козирєвой
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Еллен Перес у чвертьфіналі турніру серії WTA500 у мексиканському Монтерреї програли Леольї Жанжан та маріє козирєвой 6:7 (4), 4:6.
За півтори години на корті україно-австралійський тандем реалізував 2 брейк-поінти з шести та 6 разів помилився при подачі. російсько-французька пара зробила 1 ейс, 3 брейки та дві «подвійні». Відзначимо, що це останній турнір для українки перед US Open-2025.
Нагадаємо, що всі українці завершили виступи у кваліфікації US Open.
Поділитись