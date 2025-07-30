Володимир Кириченко

Зірковий іспанський тенісист Карлос Алькарас (№2 ATP) проводить свій 100-й тиждень у топ-2 рейтингу ATP. Про це повідомляє tennis.com.

У 22 роки Алькарас став другим наймолодшим гравцем в історії ATP, який проводить 100 тижнів у топ-2 рейтингу. Із них 36 тижнів він очолював рейтинг, а 64 – перебував на другій сходинці.

Першим був інший іспанець – Рафаель Надаль, який досяг цієї позначки у 21 рік.

Бьорн Борг був на півтора тижня старшим за Алькараса, коли подолав цей рубіж.

Нагадаємо, Алькарас перервав свою 20-матчеву переможну серію на Wimbledon.