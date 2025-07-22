Алькарас — про боротьбу зі стресом: «Все вирішується в голові»
Психологічна стійкість — ключ до успіху в спорті
близько 3 годин тому
П’ятиразовий чемпіон турнірів Grand Slam Карлос Алькарас (2 АТР) поділився досвідом співпраці з ментальним тренером, яка допомагає йому справлятися зі стресом на корті. Слова наводить La Gazzetta dello Sport.
Я вже близько п’яти років працюю з психологинею — і це справді допомагає. Раніше були моменти, коли мене переповнювали негативні думки. Але вона навчила, як з ними боротися, як краще контролювати себе під час напружених матчів.
Тенісист додав, що велику роль відіграє і власне налаштування перед матчами:
Все в голові. Але важливо не лише мати психолога, а й самому правильно підходити до поєдинку — як фізично, так і емоційно.
Просять відмовитися від $1,5 млн. Алькарасу радять не їхати на турнір в Торонто.
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