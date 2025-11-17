Олег Шумейко

Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас висловився про поразку від Янніка Сіннера у фіналі Підсумкового турніру. Іспанця цитує btu.org.ua:

Я ніколи не сумнівався, що можу грати і боротися з Янніком на рівних на закритому харді. На початку матчу і відразу після нього я думав, що можу його обіграти, що можу конкурувати з ним тут. Мене зовсім не здивувало, що я був так близько. Все вирішувала тільки гра. Я дуже задоволений тим рівнем, який сьогодні показав. Упевнений, що мій рівень в залі буде тільки зростати.

Звичайно, я відчув ті поліпшення, про які говорив Яннік. Я багато разів говорив: гравець його рівня завжди повертається сильнішим після поразок. Він завжди вчиться на поразках.

І сьогодні він знову всім це показав. Особливо на подачі – він чинить величезний тиск. Грати проти нього дійсно дуже важко.

Ви говорили про дрібні деталі. Після матчу у вас вже є чітке розуміння, які саме деталі стали ключовими? Припускаю, ви аналізуєте кожен матч проти Янника, щоб розуміти, як грати з ним наступного разу. Як проходить цей розбір?

Дивитися матч з боку і перебувати всередині матчу – це абсолютно різні речі. Звичайно, ми обговоримо все і викладемо на стіл всі почуття. Я розповім, що відчував на корті, що зробив неправильно або що думаю, що зробив неправильно (посміхається). Вони скажуть, як вони побачили матч, вкажуть на мої слабкі місця, на те, що було добре. Ми постараємося стати кращими в цих аспектах.

Деякі моменти я вже тримаю в голові, я вже їм сказав. Сезон майже закінчився, і у нас вже зовсім близько передсезонна робота. Постараюся вкластися в неї максимально, щоб почати наступний сезон ще сильніше. Але, як я сказав, все вирішують деталі. Наступного разу постараюся зробити так, щоб ці деталі виявилися на моїй стороні.

В кінці першого сету ви взяли медичний тайм-аут. Що це була за травма? Наскільки сильно вона вплинула на решту матчу?

Я відчув щось в задній поверхні стегна, коли намагався дістати подачу. Чесно кажучи, я б не сказав, що це сильно на мене вплинуло, тому що я міг нормально бігати, нормально добігати до м'яча.

Звичайно, були думки – що буде, якщо я зроблю щось різке, до чого зазвичай звик? Як відреагує нога? Іноді ці думки виникали. Але в цілому я міг грати добре.

Не зрозумійте мене неправильно – я не збираюся говорити, що міг би зіграти краще або зробити щось інакше, якби зі стегном все було в порядку. Я і так міг показувати дуже хороший теніс. Я програв, тому що він заслужив перемогу.

