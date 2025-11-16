Сіннер переміг Алькараса у фіналі Підсумкового турніру ATP-2025
Італієць здобув перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу, італієць Яннік Сіннер, став переможцем Підсумкового чемпіонату ATP-2025. У фіналі він здолав лідера світового рейтингу, іспанця Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.
Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин. Сіннер відзначився вісьмома ейсами, припустився п’яти подвійних помилок і реалізував свій єдиний брейк-пойнт. Алькарас у відповідь подав п’ять разів навиліт, не зробив жодної подвійної помилки та використав один брейк-пойнт із трьох.
Для Сіннера цей титул став другим поспіль — він захистив чемпіонство, здобуте торік у фіналі проти американця Тейлора Фріца.
У Турині визначилися фіналісти Підсумкового турніру ATP-2025.