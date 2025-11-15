Алькарас переміг Оже-Альяссіма і вийшов у фінал Підсумкового турниру ATP-2025
У вирішальному матчі іспанець зустрінеться з Сіннером
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Карлос Алькарас вийшов до фіналу Підсумкового турніру ATP-2025, який триває в Турині.
У півфіналі іспанець переграв у двох сетах Фелікса Оже-Альяссіма (8 АТР) з Канади — 6:2, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини. За цей час Алькарас зробив п’ять ейсів, припустився лише однієї подвійної помилки та реалізував три з восьми брейк-пойнтів. Оже-Альяссім відповів п’ятьма подачами навиліт, мав одну подвійну помилку та взяв один брейк.
У фіналі турніру Карлос Алькарас зіграє з італійцем Янніком Сіннером (2 ATP).