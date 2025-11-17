Світоліна зберігла місце у топ-15 рейтингу WTA
Костюк та Ястремська – у тридцятці кращих
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 14-му місці, а Марта Костюк займає 26-ту позицію.
У десятці найкращих тенісисток світу змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 17 листопада:
1. Аріна Соболенко – 10 870 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8 395
3. Корі Гауфф (США) – 6 763
4. Аманда Анісімова (США) – 6 287
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5 850
6. Джессіка Пегула (США) – 5 583
7. Медісон Кіз (США) – 4 335
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325
9. Мірра Андрєєва – 4 319
10. Катерина Александрова – 3 375
...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2 606
26. Марта Костюк (Україна) – 1 659
27. Даяна Ястремська (Україна) – 1 604
109. Олександра Олійникова (Україна) – 694
115 (116). Юлія Стародубцева (Україна) – 671
157. Ангеліна Калініна (Україна) – 462
159 (158). Дар’я Снігур (Україна) – 452
266 (273). Анастасія Соболєва (Україна) – 267
303 (312). Вероніка Подрез (Україна) – 220
350 (360). Катаріна Завацька (Україна) – 176
Нагадаємо, капітан жіночої збірної України з теннісі Ілля Марченко отримав престижну нагороду Davis Cup Commitment Award.