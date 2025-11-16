Друга ракетка світу Яннік Сіннер в інтрев'ю на корті поділився враженнями після перемоги над іспанцем Карлосом Алькарасом (1 АТР) у фіналі Підсумкового турніру ATP-2025, де італієць виграв — 7:6 (7:4), 7:5.

Сіннер наголосив, що цей титул — результат роботи всієї команди:

Це не лише про теніс. Ми індивідуальні спортсмени, але без команди такі перемоги неможливі. Завершити сезон трофеєм після настільки інтенсивних місяців — найкраще, що могло бути.

Італієць зізнався, що фінал видався надзвичайно складним:

Матч був дуже важким. У першому сеті в мене був сетбол, і я задоволений, що впорався з тиском. Проти Карлоса потрібно грати на максимумі — він чудово подає і є одним із найкращих у прийомі, поруч із Джоковичем.

Завершити рік таким матчем і таким результатом — це неймовірно. Я справді дуже щасливий.