Алькарас розповів, чому Підсумковий турнір ATP-2025 важливий для нього
Іспанець розповів про свою мотивацію та прагнення виграти турнір
близько 1 години тому
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) після перемоги в стартовому матчі Підсумкового чемпіонату ATP-2025 на корті розповів, наскільки для нього важливе це змагання.
Цей турнір — один із найпрестижніших у нашому турі. Тут грають вісім найкращих тенісистів світу, і це показує, наскільки складним і важливим є цей турнір. Останні три роки мені було непросто дійти до кінця сезону з потрібною енергією та мотивацією. Цього року все трохи інакше. Я пишаюся тим, як підходив до підготовки, щоб приїхати сюди мотивованим. Дуже радий і з нетерпінням чекаю можливості грати якісний теніс і боротися за перемогу на турнірі.
Джокович знявся з Підсумкового турніру ATP через травму.
