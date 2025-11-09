Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Карлос Алькарас успішно розпочав виступ на Підсумковому турнірі ATP-2025. Іспанський тенісист у матчі групового етапу здолав сьому ракетку світу Алекса де Мінаура з Австралії у двох сетах — 7:6 (7:5), 6:2.

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин. Алькарас оформив п’ять ейсів, припустився трьох подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з семи можливих. Де Мінуар відзначився чотирма подачами навиліт, не допустив жодної подвійної помилки й використав два брейк-пойнти з п’яти.

Підсумковий турнір ATP триває з 9 по 16 листопада.

