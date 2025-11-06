Визначені групи Підсумкового турніру ATP – Алькарас зіграє з Джоковичем
Перші ігри відбудуться 9 листопада
Фото: Getty Images
Відбулося жеребкування груп Підсумкового турніру ATP, який відбудеться в італійському Турині з 9 по 16 листопада.
Перша ракетка світу Яннік Сіннер потрапив до групи «Бйорна Борга», тоді як Карлос Алькарас зіграє у квартеті «Джиммі Коннорса».
Група «Джиммі Коннорса»
Карлос Алькарас (ATP, 2), Новак Джокович (ATP, 5), Тейлор Фрітц (ATP, 4), Алекс де Мінор (ATP, 7)
Група «Бйорна Борга»
Яннік Сіннер (ATP, 1), Алєксандер Звєрєв (ATP, 3), Бен Шелтон (ATP, 6) Фелікс Оже-Альассім (ATP, 8) / Лоренцо Музетті (ATP, 9)
