Фріц – про зміни в грі Алькараса: «Він діє набагато агресивніше, ніж раніше»
Американець розповів, що успіх у матчі з іспанцем залежатиме від його подач
близько 1 години тому
Американський тенісист Тейлор Фріц (6 ATP) на пресконференції розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку проти іспанця Карлоса Алькараса (2 АТР), який має у своєму активі шість титулів Grand Slam.
Матч із Карлосом буде складним. У наших останніх зустрічах, особливо в двох крайніх, він діяв дуже агресивно проти мене. На Кубку Лейвера я міг контролювати гру, диктувати темп, але зараз він змінив тактику — намагається позбавити мене можливості грати в моєму стилі.
У поєдинках у Токіо та Саудівській Аравії йому це добре вдавалося. Тому мені потрібно буде чудово подавати. Якщо вдасться, то я зможу залишатися у грі, незалежно від того, як складатиметься решта матчу.
Фріц стартував на Підсумковому турнірі із впевненої перемоги над Музетті.