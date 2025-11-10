Американський тенісист Тейлор Фріц (6 ATP) на пресконференції розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку проти іспанця Карлоса Алькараса (2 АТР), який має у своєму активі шість титулів Grand Slam.

Матч із Карлосом буде складним. У наших останніх зустрічах, особливо в двох крайніх, він діяв дуже агресивно проти мене. На Кубку Лейвера я міг контролювати гру, диктувати темп, але зараз він змінив тактику — намагається позбавити мене можливості грати в моєму стилі.

У поєдинках у Токіо та Саудівській Аравії йому це добре вдавалося. Тому мені потрібно буде чудово подавати. Якщо вдасться, то я зможу залишатися у грі, незалежно від того, як складатиметься решта матчу.