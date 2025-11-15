Сіннер — про Алькараса й Оже-Альясіма: «Готовий грати з будь-ким»
У півфіналі італієць у двох сетах розібрався з Алексом де Мінауром
близько 1 години тому
Друга ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував майбутній півфінальний матч між Карлосом Алькарасом та Феліксом Оже-Альясімом, переможець якого стане його суперником у фіналі Підсумкового турніру ATP-2025 в Турині.
Італієць зізнався, що зустріч із Алькарасом у домашньому фіналі була б особливою, але підкреслив, що має велике повагу і до канадця. Слова наводить Tennis Channel.
Звісно, матч проти Карлоса в Італії був би особливим завершенням року. Але Фелікс — неймовірний гравець, і я дуже його поважаю. Хто б не вийшов у фінал, я буду радий зіграти. Я щасливий бути у фіналі та провести останній матч сезону перед такою публікою.
Він додав, що має намір викластись на максимум у вирішальному матчі та назвав цей сезон для себе фантастичним.
Сіннер вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP у Турині.