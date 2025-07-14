Стало відомо, яку суму отримав Сіннер за перемогу на Wimbledon-2025
У Алькараса гонорар вдвічі меньше
29 хвилин тому
Яннік Сіннер / Фото - АТР
Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер (ATP №1) переміг іспанського тенісиста Карлоса Алькараса (ATP №2) у фіналі Wimbledon-2025 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Ця перемога принесла йому 3 млн фунтів стерлінгів призових (близько 4,05 млн доларів). Про це повідомляє прес-служба мейджора.
Алькарас після поразки у фіналі заробив 1,52 млн фунтів (2,05 млн доларів).
Нагадаємо, що для Сіннера ця перемога стала першою на Wimbledon в кар'єрі.
Відзначимо, що це четверта перемога на турнірах Великого Шолома для Сіннер – також італієць двічі виграв Austalian Open та один раз US Open.
Сіннер нарешті знайшов ключ до Алькараса – і зробив це в найважливіший момент
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