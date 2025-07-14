Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Яннік Сіннер, який у фіналі Wimbledon-2025 здолав іспанця Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) і здобув свій четвертий титул Grand Slam, зізнався, що ще не вийшов на максимум можливостей у кар'єрі. Слова наводить Punto de Break.

Я радий бачити прогрес, але вважаю, що в 23 роки ще не досяг піку. Хочу й далі розвиватися. Мати таких суперників, як Алькарас – це велика мотивація. Щоб бути найкращим, потрібно щодня викладатися на повну. Яннік Сіннер

Сіннер також додав, що вихід у фінали турнірів Grand Slam — це завжди велике випробування, а шлях до успіху полягає в постійному вдосконаленні:

Я завжди вірив у себе. У тенісі немає іншого шляху, як тільки ставати кращим. І я буду памʼятати про це, адже попереду — покоління дуже сильних гравців. Яннік Сіннер

Сіннер нарешті знайшов ключ до Алькараса – і зробив це в найважливіший момент.