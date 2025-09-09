Алькарас пропустить матч Кубка Девіса через втому
Перша ракетка світу не допоможе збірній Іспанії у матчі проти Данії
28 хвилин тому
Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє за збірну Іспанії у матчі другого раунду кваліфікації Кубка Девіса проти Данії, який відбудеться 12–13 вересня у Валенсії, повідомляє ATP Tour.
Причиною відмови стала втома після інтенсивного сезону, зокрема перемоги на US Open-2025, де 7 вересня він обіграв Янніка Сіннера (ATP 2) з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Також за іспанську команду не виступить Алехандро Давидович-Фокіна. Їх замінять Жауме Мунар, Роберто Карбальєс Баена та Пабло Карреньйо Буста, а команду очолить капітан Давид Феррер.
Збірну Данії поведе Хольгер Руне, якому асистуватимуть Елмер Мьоллер, Огюст Хольмгрен, Крістіан Сігсгаард та Йоханнес Інгільдсен.
Матч пройде на відкритому ґрунтовому корті в Марбельї, що традиційно вважається перевагою для іспанців. Переможець протистояння вийде до фіналу Кубка Девіса в Болоньї у листопаді.
