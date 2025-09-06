Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у півфіналі US Open обіграв Новака Джоковича (ATP, 7) 6:4, 7:6 (4), 6:2.

За 2 з половиною години на корті іспанець 7 разів подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з семи та двічі помилився при подачі. Серб зробив 4 ейси, 1 брейк та 5 «подвійних». Це була десята зустріч тенісистів – Алькарас переміг уп’яте.

У фіналі Карлітос зустрінеться з лідером рейтинг-листа ATP Янніком Сіннером.

