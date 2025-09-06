Володимир Кириченко

Відбувся півфінальний матч чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США-2025, у якому зустрічалися перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер та канадець Фелікс Оже-Альясім (АТР, 27).

Матч тривав 3 години 20 хвилин і завершився перемогою Сіннера з рахунком 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Італійський тенісист виконав 11 подач навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнти з 11. Канадець зробив дев'ять ейсів, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував один зароблений брейк-пойнт з десяти.

У фіналі US Open-2025 Сіннер зіграє з другою ракеткою світу Карлосом Алькарасом із Іспанії.

Змагання у чоловічому одиночному розряді Відкритого чемпіонату США-2025 відбуваються з 24 серпня до 7 вересня.

