Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Карлос Алькарас (Іспанія) став переможцем турніру у Цинциннаті (США).

У фіналі перша ракетка планети Яннік Сіннер (Італія) був змушений знятися з матчу через погане самопочуття за рахунку 0:5 у першому сеті. Тенісисти на корті провели лише 23 хвилини.

За цей час Алькарас виконав один ейс, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував три брейк-пойнти з шести. У Сіннера — один ейс, дві подвійні помилки та жодного брейк-пойнта.

Carlos is champion in Cincy 🏆@carlosalcaraz captures his first #CincyTennis crown after Sinner is forced to retire at 5-0 due to illness. pic.twitter.com/hfnNaWVzMW — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

Після матчу Алькарас залишив зворушливий напис на телекамері — іспанець звернувся до італійця: «Пробач, Янніку».

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final:



“Sorry Jannik ☹️” pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

Цей трофей став для 22-річного іспанця 22-м у кар’єрі та восьмим на турнірах серії Masters.