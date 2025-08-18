Алькарас став переможцем турніру у Цинциннаті й залишив теплий меседж Сіннеру
Італієць не зміг продовжити матч через проблеми зі здоров'ям
12 хвилин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу Карлос Алькарас (Іспанія) став переможцем турніру у Цинциннаті (США).
У фіналі перша ракетка планети Яннік Сіннер (Італія) був змушений знятися з матчу через погане самопочуття за рахунку 0:5 у першому сеті. Тенісисти на корті провели лише 23 хвилини.
За цей час Алькарас виконав один ейс, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував три брейк-пойнти з шести. У Сіннера — один ейс, дві подвійні помилки та жодного брейк-пойнта.
Після матчу Алькарас залишив зворушливий напис на телекамері — іспанець звернувся до італійця: «Пробач, Янніку».
Цей трофей став для 22-річного іспанця 22-м у кар’єрі та восьмим на турнірах серії Masters.