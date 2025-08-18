Денис Сєдашов

Міжнародне антидопінгове агентство для тенісу (ITIA) оголосило про дискваліфікації двох тенісистів — австралійця Томаса Фенкатта та японця Каілі Деми Тесо. Обидва спортсмени отримали 10-місячні заборони через порушення антидопінгових правил.

У 2024 році 30-річний Фенкатт отримав внутрішньовенне введення забороненої речовини у дозі, що перевищувала допустиму норму. Колишній 107-й ракетка світу у парному розряді визнав порушення, а ITIA підтвердила, що воно не було навмисним.

19-річний японський тенісист Тесо здав позитивну допінг-пробу на стимулятор, який містився у безрецептурному ліки від кашлю. ITIA також визнала, що порушення було непередбаченим. Найкращим рейтингом Тесо є 1243-е місце в одиночному розряді.

Україна вперше за два роки буде представлена у чоловічому US Open.