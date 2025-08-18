Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року. Про це вона написала в Instagram.

Світоліна наголосила на єдності українського народу в цей складний час.

«Вашингтон. Сьогодні високі ставки. Україна під тиском, але сильна. За президентом Володимиром Зеленським – увесь народ. У цьому наша сила». Еліна Світоліна

Зустріч Зеленського з Трампом розпочнеться о 20:00 за Києвом у Білому домі, після чого до переговорів приєднаються лідери ЄС, НАТО, Фінляндії, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії.

Світоліна, яка активно підтримує Україну, раніше стала амбасадоркою платформи UNITED24, ініційованої Зеленським, та неодноразово висловлювалася на підтримку президента.