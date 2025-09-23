Алькарас відповів, чи зіграє він за Іспанію у фіналі Кубка Девіса-2025
Карлос розставив пріоритети
близько 1 години тому
Шестиразовий переможець турнірів Великого шолома, перша ракетка світу іспанський тенісист Карлос Алькарас, заявив про намір зіграти за збірну Іспанії у фінальному раунді Кубка Девіса-2025.
Цитує Алькараса Punto de Break.
«Спочатку Підсумковий турнір ATP, а потім Кубок Девіса. Я хочу бути у чудовій формі і подивимося, чи зможемо ми виграти».
Підсумковий турнір-2025 пройде з 9 по 16 листопада у Туріні (Італія). Минулого року Алькарас вибув на стадії групового етапу.
Фінальний раунд Кубка Девіса-2025 відбудеться з 18 по 23 листопада в італійській Болоньї. У чвертьфіналі збірна Іспанії зустрінеться із командою Чехії.
Нагадаємо, Алькарас кардинально змінив імідж після тріумфу на US Open-2025.
