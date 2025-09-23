Україна дізналася суперника у плей-оф Першої світової групи Кубка Девіс
Синьо-жовті зустрінуться з Люксембургом
близько 1 години тому
Фото: ФТУ
Чоловіча національна команда України дізналася суперника у плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.
На початку наступного року синьо-жовті проведуть виїзний матч проти збірної Люксембургу.
У разі тріумфу українці вийдуть до Першої світової групи, де змагатиметься за право зіграти у кваліфікації фінального раунду турніру.
