Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 136) у першому колі турніру серії Challenger в Італії поступилася сьомій сіяній оксанє сєлєхмєтьєвой (WTA, 125) 3:6, 3:6.

За 1 годину 40 хвилин на корті українка реалізувала 3 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилилася при подачі. суперниця зробила 6 брейків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Олійникова поки не перемагала.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у 1/8 фіналу «тисячника» у Пекіні.