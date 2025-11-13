Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру у Португалії
Українка у двох сетах переграла місцеву тенісистку
Анастасія Соболєва (WTA, 273) у другому колі турніру серії ITF50 у Португалії перемогла Сару Лансу (WTA, 1430) 6:3, 6:1.
За 1 годину 11 хвилин на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти та 4 рази помилилася при подачі. Португалка зробила 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Соболєвої стане перша сіяна Тамара Корпач (WTA, 151).
